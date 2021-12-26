من هى فريال أشرف التى يتحدث عنها مسلسل «إلا أنا»؟

تصدرت حكاية «تقلها دهب» وهى الحكاية الجديدة من مسلسل “إلا أنا” محركات البحث، حيث تحكي القصة الجديدة عن أبطال الأولمبياد، ويحكي المسلسل عن البطلة فريال أشرف بطلة الكاراتيه، وقد تصدرت صورها صفحات السوشيال ميديا قبل عرض المسلسل مساء اليوم في أولى حلقاته على قناة دي إم سي، فى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها.

فريال أشرف التى يحكى عنها مسلسل “إلا أنا” هي لاعبة كاراتيه مصرية هي أول لاعبة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية.

فازت بالميدالية الذهبية في حدث +61 كجم سيدات كوميته في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي أقيمت في طوكيو باليابان.

ولدت فريال 16 فبراير 1999، وهي الابنة الوحيدة لأسرتها ولديها شقيقين.

قصتها مع الكارتية بدأ من عمر الثامنة حيث أن دخلت فريال رياضة الكاراتيه في الثامنة من عمرها.

تدرس فريال أشرف الصيدلة بالجامعة البريطانية بالقاهرة لكى تصبح صيدلانية.

في عام 2017، حصلت فريال أشرف على برونزية الدوري العالمي للكاراتيه في وزن 68 في المغرب، وتعتبر أول مصرية تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه.

في عام 2018، حصلت فريال على فضية الدوري العالمي للكاراتيه في الصين.

فريال أشرف حصلت على برونزية بطولة إفريقيا للكاراتيه في رواندا.

بالاضافة إلى أنه في عام 2019، مثلت مصر في الألعاب الإفريقية 2019 التي أقيمت في الرباط بالمغرب وفازت بالميدالية الفضية في حدث الكوميتيه للسيدات 68 كجم.

فريال أشرف حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لناشئي الكاراتيه في سانتياجو في تشيلي في عام 2019، بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة الروسية فيكتوريا إيسافا بنتيجة 2-0.

كما أنها حصلت على ذهبية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في دبي في عام 2019، بعد فوزها على لاعبة أذربيجان في نهائي البطولة.