زوجة ضحية القتل فى حلوان: «قاله مش هسيبك غير لما تموت»

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة مقتل صاحب محل صيانة للأجهزة الكهربائية بمنطقة حلوان.

وقالت زوجة المجني عليه إن زوجها كان يدعى «عمرو» وشهرته «غزال»، وإن المتهم اعتاد تهديده بالطرد من محل عمله بسبب الإيجار، ويترصد له منذ أكثر من أسبوعين، موضحة أنه خرج من السجن منذ فترة ومن وقتها وهو يتربص بزوجها قائلة: «بيجر شكله».

وتابعت : «يوم الواقعة تطاول على زوجها، وفض الجيران تشابكهما لكنه صعد لأعلى العقار وقاله مش هسيبك غير لما تموت، وبدأ يحدفه بالزجاج ثم ألقى جهاز تليفزيون عليه، فسقط على رأسه وهشم جمجمته وتوفى في الحال».

وعن التفاصيل وصل المجني عليه للمستشفى وبه إصابات عبارة عن كسر في منطقة الجمجمة ونزيف حاد، ما تسبب في وفاته بعد وصوله المستشفى، وبالانتقال والفحص، تبيَّن أن المجني عليه يُدعى «محمد.ع»، وكان يرتدي كامل ملابسه، وتبيَّن أنه في العقد الخامس من العمر، ويعمل في صيانة الأجهزة الكهربائية.

وتبيَّن أن سبب ارتكاب الواقعة وجود خلافات بين المجني عليه وأحد سكان العقار سكنه، ما دفع المتهم إلى إلقاء شاشة التليفزيون على المجني عليه من الطابق السادس، لتسقط على رأس المجنى عليه، وعلى الفور قام الأهالي بحمله وتوجهوا به إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.

وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، واعترف بارتكابه الواقعة، لأنه كان معترضًا على عدم إصلاح الشاشة من قِبَل المجنى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بتشريح الجثمان وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.