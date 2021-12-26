الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أكاديمية ناصر العسكرية تستضيف رئيس «هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد»

أكاديمية ناصر العسكرية
أكاديمية ناصر العسكرية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات مع مؤسسات الدولة المختلفة، استضافت أكاديمية ناصر العسكرية العليا، الدكتورة يوهانسن يحيى عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

بدأ اللقاء بعرض الدكتورة يوهانسن يحيى عيد مهام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إذ تطرقت إلى مهام الهيئة في نشر ثقافة جودة التعليم في المؤسسات التعليمية والمجتمع، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، فضلاً عن إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين أدائها على النحو الذي يكسب ثقة المجتمع فيها.

من جانبه، ألقى اللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كلمة قدّم من خلالها  الشكر والتقدير لرئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، مؤكداً دور الهيئة الفاعل في تطوير العملية التعليمية كونها أحد أهم المنظمات الدولية المعتمدة في مجال جودة التعليم والاعتماد والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

واختتم اللقاء بتقديم درع الأكاديمية إلى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

يأتي اللقاء كأحد أهم الأنشطة التدريبية داخل الأكاديمية، والذي من شأنه نقل الخبرة لمستشاري الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة وصقل مهاراتهم واكتسابهم القدر الكافي من المعرفة التي تعينهم على تنفيذ مهامهم في المستقبل.

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