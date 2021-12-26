بتكلفة 142 مليار جنيه.. إنجازات قطاع الإسكان خلال 7 سنوات

شهد قطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية، معدلات تنمية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية، وذلك على مستوى جميع محاوره سواء كان محور بناء مدن عمرانية جديدة متكاملة أو إنشاء وحدات إسكان فى مدن قائمة بمختلف فئاته (الاجتماعي والمتوسط والمميز) أو قطاع الخدمات والمرافق من مياه شرف وصرف صحي.

وكذا مشروعات الطرق والخدمات، بخلاف تطوير المناطق العشوائية وتنميتها، شهد القطاع تنفيذ آلاف المشاريع سواء تم الانتهاء منها أو يجرى تنفيذها ووصلت قيمتها إلى 1500 مليار جنيه.

وعن محور مشروعات الإسكان، شهد القطاع الانتهاء من تنفيذ 788,82 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 142,96 مليار جنيه، فيما بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها 347,34 ألف وحدة سكنية بتكلفة 286,26 مليار جنيه.

وتشمل المشروعات في محور الإسكان 501 ألف وحدة إسكان اجتماعي تم تنفيذها بتكلفة 88 مليار جنيه، وكذلك 156,5 ألف وحدة يجرى تنفيذها بتكلفة 48 مليار جنيه، وتنفيذ 77,42 ألف وحدة إسكان متوسط سواء في دار مصر أو سكن مصر، وذلك بتكلفة 23,35 مليار جنيه، وهناك 7 آلاف وحدة إسكان متميز تم تنفيذها بتكلفة 4,66 مليار جنيه، و 77,7 ألف وحدة، يجرى تنفيذها بتكلفة 198 مليار جنيه، و8,1 ألف وحدة إسكان في مشروع جنة تم تنفيذها بتكلفة 3,05 مليار جنيه، فيما يوجد 23,12 ألف وحدة يجرى تنفيذها بتكلفة 12,33 مليار جنيه.

كما تشمل المشروعات تنفيذ 195,3 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات غير آمنة بتكلفة 23,9 مليار جنيه، وكذلك يجرى تنفيذ 50,8 ألف وحدة سكنية بتكلفة 15,7 مليار جنيه، وتخصيص 318 مليار جنيه كتكلفة تقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة.

وعن محور مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، شهدت تطورا ملحوظا في خدماتها ومشروعاتها حيث بلغت عدد المشروعات التي تم تنفيذها 1143 مشروعا بتكلفة 128,5 مليار جنيه.. فيما يجرى تنفيذ 571 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 63,4 مليار جنيه، منها 279 مشروعا لمياه تم تنفيذها بتكلفة 61,3 مليار جنيه بطاقة استعابية 11 مليون متر مكعب في اليوم، و98 مشروعا يجرى تنفيذه بتكلفة 16,3 مليار جنيه بطاقة استعابية 2,3 مليون متر مكعب في اليوم.

وتضمنت مشروعات محور المياه، 864 مشروع صرف صحي تم تنفيذها بتكلفة 67,2 مليار جنيه، بطاقة استعابية بلغت 6,9 مليون متر مكعب في اليوم، ويجرى تنفيذ 473 مشروع صرف صحي بتكلفة 47,1 مليار جنيه، بطاقة استعابية 3,1 مليون متر مكعب في اليوم، كما يوجد 7400 مشروع إحلال وتجديد للشبكات والمحطات بتكلفة 13,3 مليار جنيه.