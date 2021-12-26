الداخلية تضبط 7868 شخصًا خالفوا ارتداء الكمامات الواقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط 7868 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7842 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 26 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.