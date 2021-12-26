الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أعضاء لجنة المرأة بحزب «الوفد» يتفقدون أعمال مشروعات «حياة كريمة» بالمراغة

جولة ميدانية
جولة ميدانية

نظمت محافظ سوهاج، جولة ميدانية لعدد "30" من أعضاء لجنة المرأة بحزب الوفد بسوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقري مركز المراغة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

تضمنت الجولة قيام أعضاء الحزب بزيارة لعدد من مشروعات مجلس قروي "شندويل"، حيث تفقدوا مجمع خدمات المواطنين "تحيا مصر"، والمجمع الزراعي، ومكتب البريد، ومحطة الصرف الصحي، وأعمال تبطين وتأهيل الترعة بالقرية، ومحطة صرف باصونة، ثم تفقدوا مشروعات "تبطين الترع، والمجمع الزراعي، ومجمع خدمات المواطنين، ونقطة الإسعاف بقرية أولاد إسماعيل، كما زاروا مدرسة أولاد إسماعيل الابتدائية.

واستمع أعضاء لجنة المرأة بحزب الوفد خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات الجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات.

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