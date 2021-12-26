الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خبير: مصر من أكثر الدول تعرضا لآثار التغيرات المناخية

تغيرات المناخ
تغيرات المناخ

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، خطة أعمال متكاملة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة على المناطق الساحلية الشمالية، بجانب استمرار مشروعات التكيف مع تغيرات المناخ بالتعاون مع الأمم المتحدة.

مصدات لمواجهة الرياح أثناء العواصف

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الري، لحماية المناطق الساحلية المنخفضة والشواطئ، وذلك من خلال إنشاء عدد من الجسور للحماية، وأيضا خطوط طولية لمصدات الرمال وصفوف عمودية عليها، لمواجهة الرياح اثناء حدوث أية عواصف.

من جهته، أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بجامعة الخليج بمملكة البحرين، أهمية قضية التغيرات المناخية التى تعد القضية الأولى عالميا الآن، خاصة أن مصر تعد أكثر الدول تعرضا للآثار السلبية الناتجة عنها، خاصة على شواطئ المدن الساحلية وقطاع الزراعة، بعد زيادة معدلات ظاهرة الاحتباس الحراري، مما أدى إلى تسارع الظواهر السلبية لارتفاع الحرارة وعوامل النحر والتعرية، مشيراً إلى قيام الدولة بتنفيذ خطة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المناطق الشمالية.

كما أوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بجامعة الخليج لـ"الدستور"، أن هناك العديد من العوامل أدت إلى حدوث ظاهرة التغير المناخي منها زيادة النشاط الصناعي والبشري، وهو ما ساهم في زيادة الاحتباس الحراري.

تغير التركيب المحصولى وخريطة موسم الزراعات

كذلك أشار الصادق إلى أن التغيرات المناخية تساهم في إرتفاع نسبة انتشار الأمراض والآفات الزراعية، وأيضا تغير التركيب المحصولى وخريطة موسم الزراعات المعتاد لجميع المحاصيل الزراعية وجعلها أقل جودة.

كان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد أكد اليوم الأحد، على أهمية تنفيذ مشروعات الحماية من آثار التغيرات المناخية على شواطئ المدن الساحلية والمناطق المنخفضة فى خمسة محافظات بالدلتا، وأيضا أعمال إيقاف تراجع الشواطئ واستردادها للحفاظ على الاستثمارات السياحية والفنادق والمناطق الاستثمارية والتاريخية فى عدة مدن منها الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ.

الامم المتحدة حماية البحرين تراجع الزراعة الحرارة استثمارات المناطق الساحلية المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

لأول مرة.. صادرات مصر من الصناعات الهندسية تكسر حاجز الـ 3 مليارات دولار

مصدر بـ«التعليم» يكشف موعد الامتحان العشوائى لتلاميذ «رابعة ابتدائى»

ماذا قال زملاء «الموظف المنتحر» فى التجمع أمام النيابة؟

الرئيس السيسى يفتتح عددًا من المشروعات القومية فى توشكى

ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

للمصادقة على مخطط استيطاني: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها في الجولان المحتل

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية