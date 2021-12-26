الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عصابة تصنيع وبيع مشغولات ذهبية مغشوشة بعين شمس

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة وارتكاب 7 وقائع نصب، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.

البداية جاءت ببلاغ من صاحب محل مشغولات ذهبية بقيام سيدتين بالنصب عليه من خلال بيع سلسلة على أنها ذهبية مقابل مبلغ مالي، وتبين أنها ليست من الذهب الخالص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين - مقيمتين بدائرتي قسم شرطة "عين شمس، المطرية".

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتحصلهما على السلسلة المقلدة من صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية كائنة بمنطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" بقصد النصب على أصحاب محلات الصاغة لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح الأخير مقابل تحصلهم على مبلغ مالي، باستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه.

وعثر بداخلها على (9 سلاسل ذهبية اللون - 4 غوايش - 2 خاتم – 2 قرط - 2 سلك ذهبي" المستخدم في تصنيع السلاسل الذهبية" جميعها مغشوشة ومخلوطة بمعدن النحاس، كمية من أقفال سلاسل ذهب – 2 أكلاشيه خاص بمحلات المشغولات الذهبية "مقلدين" - مجموعة من الفواتير منسوب صدورها لمحلات المشغولات الذهبية "مزورين" - مبلغ مالي).

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأقر بقيامه بتصنيع المشغولات الذهبية المغشوشة داخل الورشة ملكه باستخدام المضبوطات عن طريق إضافة كمية من معدن النحاس ووضع أقفال من الذهب مدموغة على القطع المغشوشة، وقيام المتهمتان بتصريف المشغولات الذهبية المغشوشة بالبيع على أنها مشغولات من الذهب الخالص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المغشوشة.

بتطوير مناقشتهم أقروا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بإسلوب النصب "، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع نصب بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالنصب، وأقروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع النصب وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات عين شمس قسم شرطة تصنيع تشكيل عصابي مشغولات تجديد حبس سلاسل ذهبية

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