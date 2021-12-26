الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بقيمة مليوني جنيه».. ضبط المتهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في البحيرة

أموال
أموال

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط متهم اشترك مع آخرين في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بتجميع مدخرات العاملين في الخارج، بمحافظة البحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالتحويلات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال قيام المقيمون خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بذات الدولة بالعملة الأجنبية.

والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من ذات الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور بالعملة المحلية، ويقوم المذكور عقب ذلك بتسليمها نقدا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقا للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

محافظة البحيرة مدخرات العاملين تجميع النقد الأجنبي الاتجار الغير مشروع وزارة الداخلية

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