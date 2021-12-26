«حلمت بوفاتها يوم ميلادها».. قصة رؤية أفزعت سعاد نصر

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر التي تركت بصمة كبيرة في عالم الفن وتنوعت أدوارها على الرغم من حسها الفكاهي.

وفي سياق ذلك، تستعرض “الدستور" قصة رؤيتها لوفاتها يوم عيد ميلادها في السطور التالية.

قال الشيخ سيد حمدي مفسر الرؤى والأحلام عند تقديمه أحد حلقات برنامجه الذي كان يعرض على الفضائية المصرية، إن الفنانة سعاد نصر اتصلت به في أحد الأيام ليلا عام 2005 وكانت مفزوعة لتحكي له حلم أزعجها، وقالت إنها شاهدت في رؤيتها شبشب وحذاء منزلي يسقطون منها، إلا أن والدها الذي توفى أعادهما إليها، ثم ذهب إليها وهو ممسك بيديها إلى غرفة ضيقة جدا، وقضت معه فيها ٧ أيام، وطلبت منه أن يوسع مساحة الغرفة.

وأضاف الشيخ سيد حمدي أن اليوم الذي اتصلت به الفنانة الراحلة سعاد نصر كان عيد ميلادها، وكانت تستعد لدخولها المستشفى، ففسر لها رؤيتها وقال لها إن الحذاء يرمز للسير فإذا سقط فإن ذلك يعني الوقوع في مصيبة بسرعة، أما الغرفة الضيقة فهي قبرها والأيام ال ٧ اكتمال الأسبوع أو العام اي الوصول لعام 2007، وقال لها ان توسعة القبر أو الغرفة الضيقة هي التوبة والندم.

وأشار إلى أنها قالت له: "أنا ناوية أغير مسار حياتي، وأبدأ حياة جديدة لأني بحب القرآن والرسول"، وفي اليوم التالي دخلت المستشفى، ودخلت في غيبوبة من آخر 2005 حتى 2007.

ورحلت الفنانة سعاد نصر عن عالمنا في ٣ يناير عام ٢٠٠٧ عند خضوعها لاجراء عملية تجميل جراحية وهي شفت الدهون ولكنها تلقت جرعة تخدير زائدة دخلت على إثرها في غيبوبة ثم توفت.