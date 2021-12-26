الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فرد أمن من ذوى الهمم يتهم زملائه بالتنمر والتعدي عليه بالضرب بالقاهرة

ضرب
ضرب

تباشر النيابة العامة، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة اتهام فرد أمن لزملائه بالتنمر به والتعدي عليه بالضرب، في القاهرة.

وقال الشاب في بلاغه إنه يدعى “م . م. ف"، حاصل على الشهادة الثانوية الأزهرية، من ذوي الهمم بمحافظة سوهاج، وعانى من التنمر عليه؛ لإعاقته المُصاب بها منذ طفولته، من زملائه في إحدى شركات الأمن التي كان يعمل بها "فرد أمن"، قبل أن يتم طرده.

وأضاف أنه لم تُعجزه إصابته بالشلل النصفي بالجانب الأيمن، عن السعي من أجل الحصول على رزقه، إلا أنه لم يسلم من شرور الآخرين، حيث تعرض للتنمر والضرب والإهانة المُتكررة من زملائه في الشركة التي كان يعمل بها كفرد أمن، ثم تم طرده.

وحرر محضرًا برقم 12236 لعام 2021، ضد مشرفي الأمن بالشركة التي كان يعمل بها، لتعديهم عليه بالضرب داخل مقر الشركة، وذلك عقب طرده من العمل لشكواه منهم لرئيس الشركة.

النيابة العامة الضرب التنمر القاهرة محافظة سوهاج الشلل النصفي

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وائل لطفي

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