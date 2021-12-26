فرد أمن من ذوى الهمم يتهم زملائه بالتنمر والتعدي عليه بالضرب بالقاهرة

تباشر النيابة العامة، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة اتهام فرد أمن لزملائه بالتنمر به والتعدي عليه بالضرب، في القاهرة.

وقال الشاب في بلاغه إنه يدعى “م . م. ف"، حاصل على الشهادة الثانوية الأزهرية، من ذوي الهمم بمحافظة سوهاج، وعانى من التنمر عليه؛ لإعاقته المُصاب بها منذ طفولته، من زملائه في إحدى شركات الأمن التي كان يعمل بها "فرد أمن"، قبل أن يتم طرده.

وأضاف أنه لم تُعجزه إصابته بالشلل النصفي بالجانب الأيمن، عن السعي من أجل الحصول على رزقه، إلا أنه لم يسلم من شرور الآخرين، حيث تعرض للتنمر والضرب والإهانة المُتكررة من زملائه في الشركة التي كان يعمل بها كفرد أمن، ثم تم طرده.

وحرر محضرًا برقم 12236 لعام 2021، ضد مشرفي الأمن بالشركة التي كان يعمل بها، لتعديهم عليه بالضرب داخل مقر الشركة، وذلك عقب طرده من العمل لشكواه منهم لرئيس الشركة.