صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من عمليات شراء مؤسسية على أغلبية الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق، بالإضافة إلى دخول قوى شرائية واضحة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة وتلك التي تحمل صبغة المضاربات.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة بلغت 0.26%، ليصل إلى مستوى 11785 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بلغت 0.31%، ليصل إلى مستوى 2083 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة بلغت 0.22%، ليصل إلى مستوى 14083 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4669 نقطة.

على صعيد المؤشرات الثانوية، فقد ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2194 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3239 نقطة.

وقال محللون بالسوق إن تلك الارتفاعات تتزامن مع قرب تسوية المراكز المالية مع نهاية تعاملات العام الجاري 2021، تمهيدا لإعادة فتحها من جديد مع بدايات العام المقبل 2022، موضحين أن تلك الفترة من كل عام تشهد ضبط إيقاع الأسهم عند مستويات سعرية بعينها، وذلك بغرض تحقيق المستهدف من عمليات التسوية الخاصة بصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية.

وتوقع المحللون بداية جيدة وأداء إيجابيا للبورصة مع مطلع تعاملات العام المقبل، في ظل استمرار موجة التضخم العالمية، وهو ما سينعكس بالتبعية على أسعار أسهم البورصة المصرية التي لا زالت في قيعان سعرية مقارنة بما يحدث من تحركات في أسعار السلع والخدمات الأخرى.