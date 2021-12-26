الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

بدء المهام الأدائية لطلاب رابعة ابتدائي باللغة العربية والتربية الدينية

رضا حجازي
رضا حجازي

بدأت اختبارات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي، اليوم وتنتهي الأربعاء المقبل، بجميع المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية.

ويؤدي التلاميذ اليوم الأحد الموافق ٢٦ ديسمبر، اختبار المهام الأدائية فى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ويوم الاثنين الموافق ٢٧ ديسمبر اختبار المهام الأدائية، في مادتي العلوم والمهارات المهنية.

يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ ديسمبر، اختبار المهام الأدائية، في مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأربعاء الموافق ٢٩ ديسمبر، اختبار المهام الأدائية، في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن ما يسمى "المهام الأدائية"، لافتة إلى أن تنفيذها سيكون كتابة أو رسما أو مخططا.

وأكدت الوزارة، أن التلميذ تدرب عليها كثيرا أثناء الدراسة، مشيرة إلى أنها أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسى، تم إعدادها في مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وسيتم تنفيذها داخل الفصل على مدي حصتين متتاليتين بإشراف معلم المادة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المهام الأدائية هى أنشطة تقيس مدي اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. 

وأشارت الوزارة، أنه تم بناء المهام الادائية بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتان، موضحة أن وصف المهام الأدائية، تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبه لمستوي المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

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