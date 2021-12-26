محمد هنيدي في صورة مع نجله: ورث الوسامة والشجاعة ونسي الطول

شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رفقة نجله أحمد معقبًا عليها بتعليق كوميدي للغاية به مجموعة من إيفيهات هنيدي الشهيرة.

وعلق هنيدي على الصورة وكتب عليها، “أحمد هنيدي.. سعيد جدًا بعلم الوراثة لما يكون دقيق، ورث الوسامة الشديدة والشجاعة والجرأة والشراسة، ونسي يورث الطول” فيما شهد المنشور متابعة كبيرة من قبل الجمهور خلال الدقائق الماضية.

هنيدي ونجله أحمد

وعلى صعيد آخر يعرض حاليًا للفنان محمد هنيدي أحدث أعماله من روائع المخرج الكبير شريف عرفة من خلال فيلم «الإنس والنمس» والذي يقدمه النجم محمد هنيدي بمشاركة عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة منة شلبي، والفنانة صابرين، والفنان الكوميدي عمرو عبدالجليل، بمشاركة كلًا من الفنان بيومي فؤاد، الفنانة عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، العمل مأخوذ عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

وحرص النجم محمد هنيدي مؤخرا على دعم الشباب من خلال ترك “كوفر” صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كمساحة إعلانية مجانية للشاب للترويج لمشروعاتهم مجانًا، ونشر الفنان الكوميدي محمد هنيدي برومو مبادرة «حب المحلي» عبر صفحته الفنية على «فيسبوك»، معلقًا: «لكل الشباب ولكل الفتيات.. اللي عندهم مشاريع صغيرة.. إن شاء الله الأسبوعين دول هختار 5 مشاريع هدعمها وهحطها في الكوفر فوتو بتاعت الصفحة وستوري كمان ليهم ومينشن».

وكان محمد هنيدي تواجد خلال الأسابيع الماضية في المملكة العربية السعودية وعرض مسرحيته “سلام مربع” بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا كما ينهي حاليًا مشاهده الأخيرة من فيلم الجواهرجي للعرض خلال مواسم الأعياد القادمة صحبة الفنانة منى زكي وعدد كبير من النجوم منهم أحمد حلاوة وعدد من الشباب.