ضبط المتهم بقتل والده وشقيقته في إمبابة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل والده وشقيقته بمنطقة إمبابة، حيث اعتدى عليهما بسلاح أبيض.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل مسن وابنته ربة منزل داخل مسكنهما في إمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين تعرضهما لاعتداء بسلاح أبيض بعدة طعنات، وأن ابن المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط أداة الجريمة، وتبين أنه يعاني من مرض نفسي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.