الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عروض فنية وحفلات خاصة.. فنادق البحر الأحمر تستعد لاحتفالات الكريسماس

احتفالات الكريسماس
احتفالات الكريسماس

أنهت فنادق محافظة البحر الأحمر السياحية استعداداتها لاستقبال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة، والتي تستقبلها البحر الأحمر استقبالًا خاصًا هذا العام وذلك بعد توقف الاحتفالات خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا عالميًا، حيث يصل فنادق المحافظة سياح من جنسيات مختلفة للاحتفال على شواطئها، بعدما تزينت مداخل وواجهات الفنادق بأشجار أعياد الميلاد وبابا نويل، وكذلك أجواء الكريسماس ورأس السنة.

IMG-20211226-WA0006
احتفالات الكريسماس

من جانبه قال الخبير السياحي سامح جمعة، أن احتفالات الكريسماس ستكون مختلفة هذا العام، وذلك ترحيبًا بعودة النشاط للقطاع مرة أخرى، بعد فترة الركود التي شهدها القطاع بسبب فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة عالميًا، مؤكدًا أن الفنادق شددت على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الخبير السياحي لـ"الدستور"، أن منتجعات الغردقة السياحية تشهد حالة رواج كبيرة خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الفنادق قامت بتنظيم وتجهيز عروض فنية وحفلات خاصة لنزلائها هذا العام، للترحيب بهم وجذب أكبر عدد من الجنسيات إليها.

IMG-20211226-WA0004
احتفالات الكريسماس

وأكد حسني شوقي مسؤول أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن الفنادق بدأت في استقبال السياح فعليًا، استعدادًا للكريسماس، إلى جانب ارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق إلى نسبة تصل إلى 90 %، وذلك طبقًا لاحصائيات أجرتها الجهات المعنية وشركات السياحة والحجز، لافتًا أن أبرز الجنسيات إقبالًا على فنادق البحر الأحمر حاليًا، هم الروس والألمان ليلحق بهم الأوكران، والبلجيك والإيطاليين بمرسي علم، مشيرًا إلى أن هناك انتعاشة في السياحة الوافدة قبيل احتفالات الكريسماس ورأس السنة، وأن هذه الانتعاشة تدل على عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، لافتًا إلى أن هذا الموسم الشتوي سيشهد ارتفاعًا عن المواسم السابقة.

IMG-20211226-WA0003
احتفالات الكريسماس

من جانبه عاطف عثمان مسؤول أحد الفنادق السياحية بمرسي علم، أن موسم الكريسماس هذا العام سيكون مفاجأة وموسم الخير للعاملين بقطاع السياحة حيث أن هناك بعض الفنادق أعلنت أنها كاملة العدد طوال فترة الكريسماس، مشيرًا إلى أن الفنادق السياحية بالبحر الأحمر بدأت في تجهيز العروض الخاصة ودعوة عدد من الفنانين العرب والأجانب لإحياء احتفالات الكريسماس، بالإضافة إلى تجهيز منصات الألعاب النارية وعروض الأنميشن.

IMG-20211226-WA0000
احتفالات الكريسماس

وأضاف عثمان لـ"الدستور"، أن جهود الدولة المصرية ومساعيها لفتح أسواق سياحية جديدة وتعاونها مع شركات السياحة بدأت أن تؤتي ثمارها على القطاع السياحي، حيث وصلت نسب الإشغال في بعض الفنادق إلى 80 - 90 %، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلات الأمان وأشادت الصحف الأجنبية واختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل الوجهات السياحية حول العالم، إلى جانب العزام مصر بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا كان له عائد إيجابي على حركة السياحة الوافدة إليها.

IMG-20211226-WA0002
احتفالات الكريسماس
IMG-20211226-WA0001
احتفالات الكريسماس
فنادق البحر الأحمر احتفالات الكريسماس السياحية مرسى علم اعياد الميلاد الغردقة الكريسماس استعدادات موسم الكريسماس بابا نويل الخبير السياحي الفنادق السياحية السياحة الوافدة الموسم الشتوي استعداداتها الحجوزات نسب الإشغال جنسيات مختلفة الكريسماس ورأس السنة شركات السياح العروض الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

«هيرميس» توقع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع «مدينة نصر للإسكان والتعمير»

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

ضبط المتهم بقتل والده وشقيقته في إمبابة

إحالة تاجر مواشي للجنايات بتهمة قتل جزار لخلافات مالية بالجيزة

عروض فنية وحفلات خاصة.. فنادق البحر الأحمر تستعد لاحتفالات الكريسماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

للمصادقة على مخطط استيطاني: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها في الجولان المحتل

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية