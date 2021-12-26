جهات حكومية تؤهل 38,85 كيلومتر من المساقي بأراضي الدلتا

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك حكومية، بروتوكول لتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة، بالإضافة إلى تحديث نظم الري ضمن، المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث وتطبيقات الري الذكي.

توفير مياه الري في أراضي الدلتا القديمة

وانتهت قطاعات وزارة الموارد المائية، وتضم الري، والتوسع الأفقي والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الري، اليوم الأحد ، من تنفيذ تأهيل 38,85 كيلو متر من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل، وذلك من إجمالي أطوال 461,98 كيلو متر في ست محافظات، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية القديمة في الدلتا.



تحفيز المزارعين على التحول للنظم الحديثة

من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمالية وعدة بنوك، على تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث فى عدة محافظات بالجمهورية.

كما أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن المشروع القومى لتأهيل المساقي الخاصة ونظم الري الحديث، يراعى كافة النواحي الاقتصادية والبيئية والمجتمعية والفنية في المقام الأول.

وعي مجتمعي كبير بقضايا المياه

كذلك أشار إلى أهمية تنفيذ المشروع القومي، خاصة في ظل الوعي المجتمي الكبير بقضايا المياه والتحديات الحالية لتوفيرها في ظل زيادة الاستخدامات لكافة القطاعات زراعية واقتصادية وتجارية.

ندوات ومؤتمرات للتوعية بالري الحديث

بالإضافة إلى ذلك، أشار غانم، إلى قيام روابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، بإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل، خاصة مع التنفيذ الفعلي لمشروع تأهيل المساقي الخاصة بالأراضي القديمة في محافظات الدلتا.