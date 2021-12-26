الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

اللون الأسود والترابي.. اتجاهات جريئة لديكور المنزل 2022

ديكورات 2022
ديكورات 2022

يعتبر اللون الأبيض الناصع والرمادي الفولاذي والألوان المحايدة الرائعة من الألوان المفضلة منذ فترة طويلة والتي توفر مظهرًا نظيفًا ومعاصرًا، لكن التفضيلات بدأت في التحول في اتجاه أكثر دفئًا إلى  الكريمات والبيج على الجدران والمفروشات وغيرها من الأثاث لتعزيز جو مريح وجذاب، ولهذا نقدم لكم موضة 2022 وفقًا لموقع “digsdigs”.

الألوان المحايدة الترابية الدافئة

غرفة محايدة مع أثاث من جلد الجمل وسقف بلون بني لإطلالة أنيقة

غرفة محايدة مع أثاث من جلد الجمل وسقف بلون بني لإطلالة أنيقة.

الجمل هو اللون الرئيسي للغرفة ، ويستخدم للجدران والأرضيات والأثاث والغرفة تبدو ناعمة

الجملي هو اللون الرئيسي للغرفة، ويستخدم للجدران والأرضيات والأثاث والغرفة تبدو ناعمة.

غرفة جلوس أنيقة مزينة بأحجار البيج والجملة بالإضافة إلى تفاصيل سوداء للعمق

غرفة جلوس أنيقة مزينة بأحجار البيج والجملة بالإضافة إلى تفاصيل سوداء للعمق.

مكتب منزلي معاصر محايد مع مكتب وخزانة للتخزين وأرفف عائمة مضاءة ونافذة كبيرة

مكتب منزلي معاصر محايد مع مكتب وخزانة للتخزين وأرفف عائمة مضاءة ونافذة كبيرة.

غرفة نوم بوهو محايدة مع لمسات من الطين ، ومصباح معلق ، وسلال منسوجة ، وفراش متعدد الطبقات

غرفة نوم بوهو محايدة مع لمسات من مصباح معلق، وسلال منسوجة، وفراش متعدد الطبقات.

غرفة معيشة بوهو استوائية محايدة مع وحدات تخزين ورفوف مدمجة ومدفأة مدمجة وأجزاء مقطعية بيضاء ولمسات من الجلد البني والعنبر

غرفة معيشة بوهو استوائية محايدة مع وحدات تخزين ورفوف مدمجة ومدفأة مدمجة وأجزاء مقطعية بيضاء ولمسات من الجلد البني والعنبر.

اللون الأسود موضة 2022

السرير ذو الإطار الأسود هو لمسة عصرية لطيفة لغرفة نومك ، وإذا لم يكن لديك - فقط قم بطلاء السرير الموجود

السرير ذو الإطار الأسود هو لمسة عصرية لطيفة لغرفة نومك، وإذا لم يكن لديك - فقط قم بطلاء السرير الموجود.

الحمام العصري الأنيق باللون الوردي الفاتح والمزين بحواف وخطوط سوداء غير لامعة يبدو أنيقًا وجريئًا للغاية

الحمام العصري الأنيق باللون الوردي الفاتح والمزين بحواف وخطوط سوداء غير لامعة يبدو أنيقًا وجريئًا للغاية.

كرسي جلدي أسود منفرد سيجعل بيانًا جريئًا للغاية في غرفة نوم أنيقة محايدة مثل هذه

كرسي جلدي أسود منفرد سيجعل بيانًا جريئًا للغاية في غرفة نوم أنيقة محايدة مثل هذه.

يضفي حوض الاستحمام ذو القدم المخلبية السوداء والجص الأسود ببلاط مترو الأنفاق مزيدًا من الأناقة على المساحة

يضفي حوض الاستحمام ذو القدم المخلبية السوداء والجص الأسود مزيدًا من الأناقة على المساحة.

 

طباخ أسود أنيق وبعض اللمسات الذهبية تضيف الدراما والأناقة إلى المطبخ المحايد بلمسة كلاسيكية

مطبخ أسود أنيق وبعض اللمسات الذهبية تضيف الدراما والأناقة إلى المطبخ المحايد بلمسة كلاسيكية.

فقط زوجان من المصابيح المعلقة السوداء والمقاعد المصنوعة من الخيزران على أرجل سوداء تجعل المطبخ المحايد الراقي يبدو حديثًا

فقط زوجان من المصابيح المعلقة السوداء والمقاعد المصنوعة من الخيزران على أرجل سوداء تجعل المطبخ المحايد الراقي يبدو حديثًا.

أثاث منحني موضة 2022

غرفة جلوس ساحرة بأريكة زرقاء منحنية وكراسي متناسقة وطاولة جريئة تلفت الأنظار

غرفة جلوس ساحرة بأريكة زرقاء منحنية وكراسي متناسقة وطاولة جريئة تلفت الأنظار.

غرفة معيشة استوائية ملونة بأريكة منحنية زرقاء لامعة وعثمانية على شكل زهرة صفراء زاهية وعمل فني جريء

غرفة معيشة استوائية ملونة بأريكة منحنية زرقاء لامعة وعثمانية على شكل زهرة صفراء زاهية وعمل فني جريء.

تستحوذ الأريكة البيضاء المنحنية الرائعة على غرفة المعيشة بأكملها وتضيف خطوطًا وأشكالًا ناعمة إليها

تستحوذ الأريكة البيضاء المنحنية الرائعة على غرفة المعيشة بأكملها وتضيف خطوطًا وأشكالًا ناعمة إليها.

غرفة معيشة متقلبة وجريئة مع أريكة زرقاء منحنية ومنسوجات برتقالية وورق حائط مزاجي بطبعة طائر على أحد الجدران

غرفة معيشة متقلبة وجريئة مع أريكة زرقاء منحنية ومنسوجات برتقالية وورق حائط مزاجي بطبعة طائر على أحد الجدران.

مكتب منزلي عصري وأنيق ومحايد بجدران رمادية داكنة ، وكردينتسا فاتح اللون ، ومكتب أسود وكرسي دائري بلون الصدأ

مكتب منزلي عصري وأنيق ومحايد بجدران رمادية داكنة، وكردينتسا فاتح اللون، ومكتب أسود وكرسي دائري بلون الصدأ.

تعتبر الكراسي المستديرة البيضاء الجميلة والطاولات المستديرة مدهشة لإضفاء طابع عصري على المساحة

تعتبر الكراسي المستديرة البيضاء الجميلة والطاولات المستديرة مدهشة لإضفاء طابع عصري على المساحة.

المواد المستصلحة صديقة البيئة 

طاولة كونسول رائعة من الألواح الخشبية الخشنة للحصول على مظهر فريد من نوعه في الفضاء

طاولة كونسول رائعة من الألواح الخشبية الخشنة للحصول على مظهر فريد من نوعه في الفضاء.

تضفي طاولة كونسول خشبية مستصلحة في المدخل إحساسًا دافئًا ومزرعة بسهولة وبدون عناء

تضفي طاولة كونسول خشبية مستصلحة في المدخل إحساسًا دافئًا ومزرعة بسهولة وبدون عناء.

تعتبر الخزانة المصنوعة من الخشب المستصلحة طريقة صديقة للبيئة لإعادة استخدام الخشب القديم ولمسة منزل مزرعة جميلة إلى الفضاء

تعتبر الخزانة المصنوعة من الخشب المستصلحة طريقة صديقة للبيئة لإعادة استخدام الخشب القديم ولمسة منزل مزرعة جميلة إلى الفضاء.

مطبخ جميل بلمسات ريفية - عوارض خشبية وطاولة خشبية مستصلحة ووحدة تخزين كبيرة في الزاوية

مطبخ جميل بلمسات ريفية - عوارض خشبية وطاولة خشبية مستصلحة ووحدة تخزين كبيرة في الزاوية.

 

مثل هذا المقعد الخشبي النحيف المسترجع هو إضافة مثالية للمساحة الريفية ويوفر الراحة للغرفة

مثل هذا المقعد الخشبي النحيف المسترجع هو إضافة مثالية للمساحة الريفية ويوفر الراحة للغرفة.

 الرخام موضة 2022

مطبخ أسود بسيط مع خزانات أنيقة وأسطح عمل محايدة وبلاطة خلفية من الرخام الأبيض

مطبخ أسود بسيط مع خزانات أنيقة وأسطح عمل محايدة وبلاطة خلفية من الرخام الأبيض.

مطبخ عصري أنيق باللون الأبيض وجزيرة مطبخ من الرخام الأبيض، تركيبات ذهبية لإطلالة أكثر بريقًا.

حمام أبيض أنيق ورائع ببلاط أبيض وحوض عائم من الرخام الأبيض ولمسات من الذهب لإطلالة لامعة

حمام أبيض أنيق ورائع ببلاط أبيض وحوض عائم من الرخام الأبيض ولمسات من الذهب لإطلالة لامعة.

حمام معاصر صغير مع باكسبلاش من الرخام الأبيض وأثاث أبيض بالإضافة إلى جدار معرض

حمام معاصر صغير مع باكسبلاش من الرخام الأبيض وأثاث أبيض بالإضافة إلى جدار معرض.

طاولة طعام فاخرة معاصرة بقاعدة سوداء وطاولة رخامية بيضاء لأناقة مطلقة

طاولة طعام فاخرة معاصرة بقاعدة سوداء وطاولة رخامية بيضاء لأناقة مطلقة.

مطبخ أسود مزاجي مع خزائن عادية وجزيرة مطبخ مذهلة من الرخام الأسود لإحساس راقي

مطبخ أسود مزاجي مع خزائن عادية وجزيرة مطبخ مذهلة من الرخام الأسود لإحساس راقي.

طاولة جانبية حديثة رائعة من بلاطة رخامية خضراء وسطح زجاجي تضفي انطباعًا راقيًا

طاولة جانبية حديثة رائعة من بلاطة رخامية خضراء وسطح زجاجي تضفي انطباعًا راقيًا.

حمام بسيط أنيق ببلاط من الرخام الأسود وأسطح سوداء غير لامعة وأجهزة بيضاء لإطلالة جريئة

حمام بسيط أنيق ببلاط من الرخام الأسود وأسطح سوداء غير لامعة وأجهزة بيضاء لإطلالة جريئة.

تصميم بيوفيليك موضة 2022

يبدو المكتب المنزلي المحب للحيوية مع جدار من المساحات الخضراء ونباتات محفوظ بوعاء تتدلى من الأعلى طازجة جدًا

يبدو المكتب المنزلي المحب للحيوية مع جدار من المساحات الخضراء ونباتات محفوظ بوعاء تتدلى من الأعلى طازجة جدًا.

غرفة معيشة محبة للحيوية بها أصص نباتات معلقة فوق الأريكة إلى الحائط الخشبي الطبيعي

غرفة معيشة محبة للحيوية بها أصص نباتات معلقة فوق الأريكة إلى الحائط الخشبي الطبيعي.

 

مساحة محبة للأحياء مع الكثير من المساحات الخضراء الموضوعة على وحدة التخزين ، وسجادة مع طبعات طبيعية وأثاث خشبي

مساحة محبة للأحياء مع الكثير من المساحات الخضراء الموضوعة على وحدة التخزين، وسجادة مع طبعات طبيعية وأثاث خشبي.

 

مساحة معاصرة محبة للأحياء مع جرار كبيرة بها مساحات خضراء متنامية - مثل مرابي حيوانات رائعة فكرة ساخنة

مساحة معاصرة محبة للأحياء مع جرار كبيرة بها مساحات خضراء متنامية - مثل مرابي حيوانات رائعة فكرة ساخنة.

حمام محب للأحياء حقًا مصنوع بألوان محايدة وبه جدار حي وحصى على الأرض لإضفاء لمسة طبيعية

حمام مصنوع بألوان محايدة وبه جدار حي وحصى على الأرض لإضفاء لمسة طبيعية.

الكريمات والبيج الجدران والمفروشات يعتبر اللون الأبيض الناصع اللون الأبيض الناصع والرمادي الألوان المحايدة الترابية الدافئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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