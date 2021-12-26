نزوح الآلاف جراء الفيضانات فى ولاية باهيا شمال شرق البرازيل

أجبرت الفيضانات أكثر من 11 ألف شخص في ولاية باهيا البرازيلية على النزوح من منازلهم، في حين سارعت السلطات لتقديم المساعدة للسكان الذين لا يملكون سكنا بديلا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الأخبارية الفرنسية، قالت وكالة الحماية المدنية في الولاية إن الأمطار الغزيرة تسببت بمصرع 17 شخصا منذ تشرين الثاني/نوفمبر، وتسمل الحصيلة أحدث حالة وفاة وقعت الخميس.



ووفق بيانات الوكالة الجمعة فإن إجمالي 4,185 شخصا يبحثون عن مأوى بعد أن هطلت الأمطار بغزارة على 19 مدينة تشمل غوراتينغا وإيتورورو وكواراتشي في جنوب الولاية. وذكرت الوكالة أن 11,260 شخصا بالاجمال أجبروا على النزوح من منازلهم.



وأطلقت حكومة باهيا مع حكومات فدرالية أخرى عملية مشتركة السبت لتعبئة الأفراد والطائرات والمعدات وتقديم الإغاثة للسكان في المناطق التي غمرتها الفيضانات.



وقال روي كوستا حاكم ولاية باهيا في رسالة بالفيديو "إننا نتحرك بالكامل ونتخذ كافة الإجراءات لضمان الدعم اللازم لضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت باهيا في عيد الميلاد هذا العام".



وأفاد وزير البنية التحتية في الولاية أنه تم الإبلاغ عن فيضانات وعوائق مرورية على 17 طريقا، بعضها بسبب انزلاقات التربة والانهيارات الصخرية.



وقال مسؤولون في المدينة إن معدل هطول الأمطار في سلفادور عاصمة باهيا خلال كانون الأول/ديسمبر بلغ 250 ميليمترا حتى الجمعة، أي خمسة أضعاف متوسط معدل الأمطار التاريخي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البرازيليةعن تسجيل 164 حالة وفاة و4164 إصابة جديدة بكورونا.



وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل في المجمل حتى الآن 618392 وفاة و22 مليونا و230737 إصابة مؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.