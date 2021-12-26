«أوميكرون» يلغى 6.300 رحلة جوية حول العالم خلال عيد الميلاد

أُلغيت أكثر من 6 آلاف و300 رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع وتأجلّت آلاف الرحلات الأخرى، بحسب موقع "فلايت أوير" المتخصص، في وقت يُحدث تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" شديدة العدوى اضطرابات في السفر تؤثر على الملايين.



وفي الولايات المتحدة من المتوقع أن تؤدي الأحوال الجوية السيئة إلى مضاعفة الفوضى التي تعم المطارات في غرب البلاد، على الرغم من أن العواصف ستجلب معها الثلوج خلال عطلة عيد الميلاد خاصة في مدينتي سياتل وبورتلاند الشماليتين الغربيتين.



وأفاد الموقع "Flightaware.com" أن نحو 2.800 رحلة جوية ألغيت السبت حول العالم، بينها أكثر من 970 رحلة قادمة من أو متّجهة إلى مطارات في الولايات المتحدة، وتجاوز عدد الرحلات المؤجلة 8 آلاف رحلة حتى الساعة 01.30 ت غ.



وألغيت الجمعة حوالى 2.400 رحلة فيما أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة. كما سجّل الموقع إلغاء أكثر من 900 رحلة مقررة الأحد.



وطلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بكوفيد أو أصيبوا هم بالوباء، ما أجبر عددًا كبيرًا من شركات الطيران التي تعاني من نقص في العمالة على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.



وقالت أحدي شركات الطيران العالمية في بيان "يؤثر ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون على مستوى البلاد بشكل مباشر على طواقمنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا".



وأضافت الشركة "نتيجة ذلك، اضطررنا للأسف إلى إلغاء بعض الرحلات وإبلاغ الزبائن المتأثرين بالأمر قبل قدومهم إلى المطار"، مشيرة إلى أنها تعمل على إيجاد حجوزات جديدة للركاب.

كما ألغت "دلتا" 310 رحلات على الأقل السبت وعشرات غيرها الأحد، قائلة إنها "استنفدت كافة الخيارات والموارد