غدا .. افتتاح معرض الأمل للفنانة سالي ناصر بقاعة زيادة بكير

يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، باليه "كسارة البندق"، والذي تقدمه فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.

وباليه "كسارة البندق"و من تأليف الموسيقار الروسي العالمي تشايكوفسكىو ومن إخراج عبد المنعم كامل وإعادة الإخراج لـ أرمينيا كامل.

يشار إلي أن باليه "كسارة البندق" كتب موسيقاه الروسي تشايكوفسكي عام 1891 مستلهماً إحدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذى أقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 على مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بطرسبورج ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة التى قدمته لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظا على طابعه الكلاسيكى .

ــ افتتاح معرض "الأمل" للفنانة سالي ناصر

في سياق متصل، تحتضن قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية، بساحة دار الأوبرا المصرية، في السادسة والنصف من مساء غدا الإثنين، المعرض الفردي الخاص للفنانة سالي ناصر، والذي يقام تحت عنوان "الأمل"، ويستمر حتي الخميس 30 ديسمبر الجاري.

يفتتح معرض "الأمل" الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، بحضور الدكتور عادل عبدالرحمن وكيل نقيب الفنانيين التشكليين والدكتورة علا يوسف الأستاذة بكلية التربية الفنية .

يضم معرض "الأمل"، للفنانة سالي ناصر، حوالي 20 لوحة فنية تتنوع بين مقاسات وخامات محتلفة منها الزيت والاكريليك و تحمل أسماء تعبر عن العديد من المعاني الإنسانية السامية منها: الحالمة، الأمومة، الحب، الفلاحة، فريدا والغروب البدوية بالإضافة إلى العديد من المناظر الطبيعية والأفريقية.

ــ الفنان حسين نوح بضيافة أوبرا دمنهور

كما يحل الفنان التشكيلي حسين نوح، في السادسة من مساء غد الإثنين أيضا، في ضيافة صالون أوبرا دمنهور الثقافى، ويدور اللقاء حول الفن التشكيلي والموسيقي والأدب، ويقدمه الفنان أمين الصيرفي.

والفنان التشكيلي حسين نوح خريج كلية الفنون جامعة حلوان، وعضو عامل بنقابة الفنانين التشكيليين، حيث عمل بمجال هندسة الديكور والتصميم بإدارة شركة النهار للإنتاج الفني والتوزيع، وشارك في العزف الموسيقي مع أوركسترا السيمفوني والكونسرفتوار وفرقه النهار.

شارك الفنان حسين نوح في تنفيذ إنتاج أعمال مسرحية وتليفزيونية منها: تمن الخوف لنور الشريف، وبنت من شبرا للفنانة ليلي علوي، ‏ومسلسل الحصيدة للفنانة نرمين الفقي ومحمد رياض، ومسلسل سحابة من الماضي للفنان خالد ذكي، وفيلم تليفزيونى "الحياة على طريقة فلفل" وغيرها.

أقام العديد من معارض الفن التشكيلي في معظم صالات العرض مثل صلاح طاهر بالأوبرا، وساقية الصاوي، وقاعة سلامة، ومركز الهناجر، ومتحف شوقي، وشارك في كثير من المعارض الجماعية مع كبار الفنانين أمثال چورچ البهجوري وعمر النجدي ودكتور محمد الناصر، وخارج مصر في قاعه فخر النساء زيد الملكية بالأردن والكويت وكردستان العراق.

ألف الفنان حسين نوح روايات متعددة، وكانت أول رواياته "تعاريج"، ثم "شبورة" بدار الآفاق العربية، وكتب مسرحية "هرتلة"، وفيلم "بنت بعشرة". كما أقام نوح صالون ثقافي بعنوان "دعوة للثقافة والتنوير"، بجانب مجموعة من الندوات الثقافية بمكتبة الإسكندرية وجامعة عين شمس، والقاهرة، والمنصورة، وبعض النوادي الاجتماعية.