الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. «إدفو العام» تستقبل 4 مصابين إثر انقلاب سيارة ربع نقل

مستشفى إدفو العام
مستشفى إدفو العام

استقبلت مستشفى إدفو العام بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، 4 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "إدفو- مرسى علم"، ويتلقى المصابون العلاج اللازم بواسطة الفرق الطبية. 

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان إخطارًا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل  بمنطقة "الست عطية" بطريق "إدفو- مرسى علم"، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. 

وتضمنت أسماء المصابين التالي: رجب أحمد عبدالعزيز، وجار النبي داوود، ونور علي البدري، وهم من منطقة الحج زيدان التابعة لقرية الرمادي بمركز إدفو، بالإضافة إلى أحمد مصطفى عطا من قرية الحصايا بمركز إدفو. 

وبناءً على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

أسوان انقلاب سيارة العلاج بالأسماء محافظة أسوان الفحوصات الطبية

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وائل لطفي

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