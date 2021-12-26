إسرائيل تطلب من «فايزر» تزويدها بأقراص «باكسلوفيد»

قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده طلبت 100 ألف وحدة من أقراص "باكسلوفيد" المضادة لكورونا، والتي تنتجها شركة "فايزر"، لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر من المعرضين لخطر الفيروس.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت توصل إلى الاتفاق خلال محادثة هاتفية مع ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، بينما لم يصدر تأكيد حتى الآن من الشركة.

ووفقا لبيانات من التجربة السريرية لفايزر، فإن باكسلوفيد فعال بنسبة 90 بالمئة تقريبا في منع دخول المستشفيات ووفاة المرضى المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19.

و"باكسلوفيد" أول علاج للمرض يتم أخذه عن طريق الفم في المنزل.

وتشير بيانات معملية حديثة إلى أن العقار يحتفظ بفعاليته ضد السلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.