الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسرائيل تطلب من «فايزر» تزويدها بأقراص «باكسلوفيد»

اقراص باكسلوفيد
اقراص باكسلوفيد

قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده طلبت 100 ألف وحدة من أقراص "باكسلوفيد" المضادة لكورونا، والتي تنتجها شركة "فايزر"، لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر من المعرضين لخطر الفيروس.

 

وذكرت القناة 12 التلفزيونية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت توصل إلى الاتفاق خلال محادثة هاتفية مع ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، بينما لم يصدر تأكيد حتى الآن من الشركة.

 

ووفقا لبيانات من التجربة السريرية لفايزر، فإن باكسلوفيد فعال بنسبة 90 بالمئة تقريبا في منع دخول المستشفيات ووفاة المرضى المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19.

 

و"باكسلوفيد" أول علاج للمرض يتم أخذه عن طريق الفم في المنزل.

 

وتشير بيانات معملية حديثة إلى أن العقار يحتفظ بفعاليته ضد السلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

إسرائيل اسر ألم فايزر كورونا كورو كورون المضادة لكورونا تطلب اقرا مضادة لكورونا مضادة المضاد اقراص

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

الصحة: 866 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و25 حالة وفاة

«الرؤية والانجاز».. أبرز الإشادات العالمية بقطاع البترول المصرى «إنفوجراف»

تعرف على أبرز الافتتاحات الآثرية فى 2021

ورشة عمل للتعريف بكيفية إعادة إدراج متغيرات لمستحضرات التجميل

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر