الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الشاعر جرجس شكرى فى ضيافة منتدى الاستقلال.. الثلاثاء

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يحل الشاعر الكاتب جرجس شكري، في ضيافة منتدى الاستقلال للبحوث، في لقاء مفتوح لمناقشة أحدث كتاباته، كتاب "كل المدن أحلام"، والصادر عن دار آفاق للنشر والتوزيع، وذلك في السادسة من مساء بعد غد الثلاثاء.

 

كيف تكون المدن أحلامًا؟ وكيف يرى مثقف مصري في القرن الحادي والعشرين أوروبا؟ وهل انتهى أدب الرحلة بسيادة عصر المعلومات؟ تثار هذه الأسئلة وغيرها في محاورة كتاب "كل المدن أحلام" للشاعر جرجس شكري، ويناقشه كل من: الشاعر عزمي عبد الوهاب، الروائي سعد القرش، الدكتور الناقد محمود الضبع أستاذ النقد الأدبي الحديث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، والصحفي سيد محمود.

 

الندوة  يديرها الشاعر أحمد سراج، ويعقدها منتدى الاستقلال في مقره بالدور الثامن في 2 شارع طلعت حرب بالقرب من ميدان التحرير، كما تبث  الندوة أونلاين على الفيس بوك من خلال صفحة أدب المصريين.

 

الجدير بالذكر أن  جرجس شكري مواليد 1967، ناقد مسرحي بمجلة "الإذاعة والتلفزيون" المصرية، صدر له "بلا مقابل أسقط أسفل حذائي"، "رجل طيب يكلم نفسه"، "ضرورة الكلب في المسرحية"، "الأيدي عطلة رسمية"، و"تفاحة لا تفهم شيئًا".

 

في كتابه "كل المدن أحلام"،  يرى شكري أن: "الذات حين ذهبت إلى عالم مختلف تمامًا، فقد كنت أراقب الحياة بكل تفاصيلها وأراقبني أنا أيضًا في محاولة لتفسير دهشتي مما رأيت، فحين نبتعد نرى أنفسنا بشكل مختلف تتجلى الحقيقة، نرى المشهد أكثر عمقًا، ثمة مشاعر وأفكار تطفو على السطح حين يجد الإنسان نفسه في مكان آخر، وهذا ليس كتاب عن الرحلات أو عن أوروبا، بقدر ما هو رحلة طويلة سافرت فيها إلى نفسي في الماضي والحاضر والمستقبل عبر هذه المدن، فما إن كانت قدماي تطأ أرض المطار وأصعد إلى الطائرة أغوص في أعماقي لا أعرف خوفا او فرحا، أو هربا، ألتصق بي تمامًا، أسافر إلى طفولتي وشبابي، تتجسد أمامي تفاصيل مشاهد لم تخطر لي ببال من قبل، أتذكر طفولتي وسنوات الدراسة والبيت وأصدقائي، أتذكر الموتى والجنازات التي مشيت خلف أصحابها حتى مثواهم الأخير، أتذكر الأحياء، أمشي في الشوارع وأنام في الغرف فأعود إلى حياتي في الطفولة، تتراكم أمامي سنوات وشهور وأسابيع وأيام، أسافر بعيدًا وكأن الطائرة تتوجه إلى الماضي تسافر بي عبر الزمن قبل أن تعبر المكان"

يدير المنتدى أحمد سراج، ويقام في مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات الذي يديره الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ومقرر لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للثقافة، والمنتدى مكرس لدعم الثقافة العربية، ولزيادة الترابط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، وللموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية، والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.

الشاعر جرجس شكري منتدي الاستقلال كتاب كل المدن أحلام دار آفاق للنشر والتوزيع الشاعر عزمى عبد الوهاب

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