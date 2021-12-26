الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: تطعيم 242 ألفا و610 أشخاص ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية  تطعيم 242 ألفًا و610 أشخاص ضد فيروس كورونا بـ355 مركزًا، وذلك خلال اليوم الثامن للتلقيح المكثف.

وقد حصلت ولاية "صفاقس" على النصيب الأوفر من عمليات التلقيح بـ20 ألفًا و262 عملية تلقيح، تليها ولاية "نابل" بـ19 ألفًا و243 عملية تلقيح، في حين لم يتجاوز عدد عمليات التلقيح 2182 عملية بولاية "تطاوين".

وكان رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح الهاشمي الوزير قد أكد في تصريح سابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الوصول إلى هدف تطعيم أكثر من 300 ألف شخص خلال اليوم الثامن للتلقيح سيمكن من بلوغ مستوى مطمئن لحملة التلقيح.

و في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة التونسية، في بيان صادر عنها، بأنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفًا و523 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 352 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 722 ألفًا و795 شخصًا، مشيرة إلى تعافي 180 شخصًا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 695 ألفًا و94 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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