«الصحة» تعلن إجراءات التعامل مع متحور «أوميكرون»

الصحة تكشف إجراءات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا للتعامل مع متحور "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الخطوات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا للتعامل مع المتحور الجديد أوميكرون.

وأوضحت الصحة، فى إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن تلك الإجراءات تتضمن؛ تسريع وتيرة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المختلفة، وتسهيل إجراءات التسجيل والتوسع فى نقاط تلقى اللقاح مثل محطات المترو والقطارات والمولات.

وأشارت إلى أن من بين الإجراءات؛ إضافة الفئة العمرية من ١٢ حتى ١٨ عامًا للفئات المستهدفة بتلقى اللقاح، وتوفير معظم لقاحات فيروس كورونا، والبدء بتطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة المنشطة

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن من بين الإجراءات أيضًا جعل التطعيم إجباريا للفئة العمرية فوق ١٨ عامًا وفرض قيود صارمة على غير الملقحين فى التعامل مع المؤسسات الحكومية، وفرض إجراءات مشددة بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لرصد أى حالة إصابة بالمتحور الجديد.

وأفادت بأنه تم زيادة عينات الفحص الجينى للعينات الإيجابية، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي بجميع الأماكن المغلقة والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى الاتفاق مع شركة أسترازينيكا وميرك وفايزر لتوفير حصة لمصر من الأدوية التى يتم الموافقة على الاستخدام الطارئ لها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو هيئة الدواء الأوروبية.

وفى سياق متصل؛ تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.