التراث القنائى فى ثالث أيام مهرجان التحطيب بالأقصر

ضمن فعاليات المهرجان القومي للتحطيب والذى يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة رئاسة المخرج هشام عطوة فى تقديم فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الحادية عشر، والذى يترأسه الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويستمر حتى ٢٧ ديسمبر الجاري بمحافظة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد تحت رئاسة محمد إدريس.

أحد عروض التراث القنائى

وفي هذا الإطار استقبلت ساحة قرية حسن فتحي بمدينة القرنة غرب الأقصر عروض سامر التحطيب بمصاحبة فرقة النيل للموسيقى والغناء، كما قدمت الفرقة مجموعة كبيرة من الأغاني منها "البنات، الفرح الفلاحى، ما عروسة إلا أنا، مصر الحبيبة غناء جماعي"، بينما وعلى نفس السياق قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عروضها الاستعراضية المعبرة عن تراثها ومنها عروض"نخل عالى، سامر التحطيب، الآلاتيه، شعبية حبيت بلدى، الخسوف"

العروض من تصميم وتدريب الفنان سيد تونى، غناء عبد الرحمن أحمد، بجانب تقديم فرقة قنا للفنون الشعبية تابلوه الفرح "القناوى" من التراث القنائى القديم، تصميم وتدريب أحمد فؤاد.

أحد عروض التراث القنائى

وفي سياق متواصل وعلى مسرح قصر ثقافة الأقصر كان هناك عدد من العروض الفنية، حيث قدمت فرقة الأقصر للآلات الشعبية أغانيها المعبرة عن التراث الشعبي الأقصري، كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية استعراضات منها "التحطيب، الكف" بقيادة الفنان أحمد عبدالرازق.

أحد عروض التراث القنائى

واستكمالا لنفس الإطار في الفن الصعيدي والبيئة الشعبية قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية رقصات منها "أمانة يا مراكبي، العصايا، الشعبيات، السحجه، التحطيب" وذلك تحت قيادة أسامة الملواني.

أحد عروض التراث القنائى

وفي سياق متصل وبقصر ثقافة حوض الرمال قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية عروضها المتميزة ومنها "الآلات الشعبية، السحجة، الصعيدي"، بينما أدت فرقة سوهاج للفنون الشعبية رقصات التراث الشعبي وهي "الربابة، الخلخال، التحطيب" وذلك تحت تدريب محمد الرز.