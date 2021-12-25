السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مفاجآت في القائمة النهائية لمنتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا

جريدة الدستور

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني على القائمة النهائية التي ستخوض بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في الكاميرون يوم 9 يناير المقبل والتي تضم 28 لاعبا وفقًا للتعديل الجديد من الاتحاد الإفريقي بسبب جائحة كورونا.

وارتفعت أسهم الثلاثي محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل في التواجد ضمن القائمة النهائية في مركز حراسة المرمى، بالإضافة إلي خماسي قلب الدفاع أحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد رمضان بيكهام ومحمود علاء وأحمد ياسين، والثنائي أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف في الجهة اليسرى وأكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد في الجهة اليمنى.

 

التفاصيل…

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