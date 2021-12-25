الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الضيفية الخلوتية تنظم ندوة علمية بعنوان «واجبات المريد والشيخ»

أتباع الضيفية الخلوتية
أتباع الضيفية الخلوتية

نظمت الطريقة الضيفية الخلوتية، اليوم السبت، ندوة علمية بعنوان "واجبات الشيخ والمريد".

وتهدف الندوة للتأكيد على الدور الواجب على كلاَ من المريد والشيخ في الطريق الصوفي، والأهداف التي تقع على عاتق كلاً منهما من أجل الوصول إلى الأهداف الرئيسية التي تهدف لرفعة التصوف ونشر الفكر الصحيح وكذلك التأكيد على المفاهيم الإسلامية الهامة التي يبينها التصوف الإسلامي، خاصة خلال هذه الفترة التي ظهرت فيها الكثير من المفاهيم المغلوطة. 

شارك في الندوة الدكتور محمود أبوعلي شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، وعدد من مريدي وأتباع الطريقة الذين يشاركون بصفة دائمة في هذه المحاضرات والندوات العلمية التي تنظمها الطريقة بشكل دائم، حيث تقوم الطريقة بدور هام ومحوري منذ تولي شيخها الجديد الدكتور محمود أبو علي مقاليد الأمور خلال الفترة الماضية.

الطريقة الضيفية الخلوتية هي إحدى الطرق الصوفية السنية نسبة إلى محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوتي، المتوفى في مصر سنة 986 هـ، وهو من أئمة الصوفية في خراسان في القرن العاشر الهجري، والخلوتي ـ نسبة إلى الخلوة الصوفية ، وكان من أتباع الطريقة السهروردية وأخذ التصوف عن إبراهيم الزاهد، ثم استقل بطريقته، وتفرغ لجمع الأتباع وتعليم المريدين.

الضيفية الخلوتية تنظم ندوة واجبات الشيخ

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الضيفية الخلوتية تنظم ندوة علمية بعنوان «واجبات المريد والشيخ»

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