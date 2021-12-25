وزيرة الهجرة تشهد احتفالية «الكريسماس» بدار الأوبرا المصرية

شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، منذ قليل، احتفالية فريق كورال أم النور بمناسبة "أعياد الكريسماس"، والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، وذلك تلبية لدعوة فريق الكورال بقيادة الدكتور سعد إبراهيم.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، عن تمنياتها لكل المصريين والعائلات بالخارج والداخل بعام جديد تسوده السعادة ويتحقق فيه الرخاء لوطننا الحبيب، موجهة الشكر لفريق الكورال لما قدموه من ليلة موسيقية ودينية رائعة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن احتفالية الليلة تعكس روح المحبة والإخاء الوطني، حيث تمازجت الأغاني الوطنية والترانيم بحضور مصري أصيل دون تفرقة، ما يؤكد وحدة النسيج الوطني، وروح المحبة على أرض مصر، مجمع الأديان منذ فجر التاريخ.

وأكدت وزيرة الهجرة أن احتفالات هذا العام تأتي وسط الأمن والأمان، في الجمهورية الجديدة، وقيادة حكيمة تشهد بنفسها الاحتفالات داخل الكاتدرائية، ما يبعث الفرحة في قلوبنا.

وقدم الفنانون المشاركون في الحفل باقة من الأغاني الوطنية والترانيم الروحية، كما تضمنت عددًا من الترانيم العالمية والأفريقية، والأغاني الوطنية التراثية.

وشهدت فعاليات الحفل تكريم السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، لاختيارها ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا خلال العام 2021؛ تقديرًا لدورها في خدمة الوطن وربط المصريين بالخارج ببلدهم.