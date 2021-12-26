أغنى الأندية فى 2021 .. برشلونة فى الصدارة رغم «الإفلاس»

كشف تقرير عن شركة ديوليت المتخصصة في الأبحاث المالية، عن قائمة أغنى الأندية في عام 2021، حيث احتل نادي برشلونة الإسباني قائمة أغنى الأندية في العالم عام 2021، فيما جاء غريمه ريال مدريد في المركز الثاني.

وحسب التقرير الصادر من المؤسسة، فإن برشلونة يأتي في الصدارة بناء على الأرباح التي حققها العام الماضي، مشيرًا إلى أن برشلونة واصل الاستفادة من قوة علامته التجارية العالمية، وحقق أرباحا بلغت قيمتها 715.1 مليون يورو في 2020، ليعتلي قائمة الأندية الأغنى في العالم.

جاء ذلك في ظل ما يعانيه النادي من أزمة مالية خانقة وضعته على حافة الإفلاس، بسبب تداعيات جائحة كورونا وارتفاع فاتورة أجور لاعبيه، وهو ما تسبب في رحيل قائده الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي في الصيف الماضي، بعد فشل عملية تجديد عقده، بحسب الشركة التي أعدت التقرير السالف ذكره.

وكانت انخفضت أرباح برشلونة في 2020 مقارنة بعام 2019 الذي حقق فيه أرباح ضخمة قدرت بـ841 مليون يورو، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على مصادر دخل النادي مثل تذاكر المباريات وغيرها.

أما في المركز الثاني بقائمة أغنى الأندية في العالم لعام 2021، جاء ريال مدريد خلف غريمه برشلونة، بأرباح تقدر بـ714.9 مليون يورو.

فيما احتل بايرن ميونخ الألماني (634.1 مليون يورو)، ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي في المرتبة الرابعة (580.4 مليون يورو).

وفي المركز الخامس جاء ليفربول الإنجليزي بأرباح تقدر بـ558.6 مليون يورو، ثم مواطنه مانشستر سيتي في المرتبة السادسة (549.2 مليون يورو)، وباريس سان جيرمان الفرنسي سابعا (540.6 مليون يورو).

واحتل تشيلسي الإنجليزي المركز الثامن بأرباح قيمتها 469.7 مليون يورو، ثم مواطنه توتنهام (445.7 مليون يورو)، ويوفنتوس الإيطالي عاشرا (397.9 مليون يورو).