الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الرؤية والانجاز».. أبرز الإشادات العالمية بقطاع البترول المصرى «إنفوجراف»

حقل غاز طبيعي
حقل غاز طبيعي

وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الصادر عن مجلس الوزراء، مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كافة القطاعات والوزارات، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة ، خاصة في قطاع البترول والطاقة الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج والدخل القومي.

إشادات دولية وعالمية بقطاع البترول

منظمة «أوبك»

ورصد كتاب "الرؤية والإنجاز"، فى محور الطاقة، أبرز الإشادات الدولية والعالمية لقطاع البترول المصري، منها منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، التي أكدت أن مصر تخطو خطوات سريعه لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، ولاعبًا اساسيًا وعالميًا في صناعة الطاقة، وذلك بفضل الاكتشافات الضخمة التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية السبعة، وكذلك  التطوير المستمر لمواد الطاقة.

 البنك الدولي

كما أكد البنك الدولي ، أن إصلاحات قطاع الطاقة ساهمت في تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي وتعزيز امدادات القطاعات الكهربائية.

الإيكونوميست

 كما أكدت الإيكونوميست ، أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ساهم في نمو الاقتصاد المصري بقوة.

فوربس

وقالت فوربس الأمريكية ، إن خطة الطاقة المستدامة والاستراتيجية المستمرة للإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن اكتشاف حقل ظهر، تعد جميعها خطوات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيصبح واحدًا من أكبر 10 اقتصاديات عالمية في غضون السنوات العشر المقبلة.

وانتهت الدولة المصرية من استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقه في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها، وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها على مدار السنوات السبع السابقة، ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد التأمين والامتدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة وتكثيف الجهود لتنفيذ اكتشافات بترولية جديدة.

اشادات دولية وعالمية بقطاع البترول المصري

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الرؤية والإنجاز قطاع البترول مصر تنطلق فوربس حقل ظهر

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«الرؤية والإنجاز» يرصد أبرز تطورات قطاع البترول في 7 سنوات «إنفوجراف»

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