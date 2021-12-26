الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

5 أخطاء فى الطبخ يجب تجنبها لأنها تسبب زيادة الوزن

زيادة الوزن
زيادة الوزن

يعتبر المطبخ من الأماكن المفضلة لدى الكثيرين، حيث المواهب في إعداد الطعام والوجبات، ففي ظل جائحة كورونا التي فرضت علي دول العالم العزل الصحي كان المطبخ الملاذ الأخير والممتع لكافة أفراد الأسرة.

 

الطبخ هو صنعة ومعرفة الصواب والخطأ في المطبخ هي واحدة من أبسط الأساليب للحصول على وجبة شهية ومضبوطة، وفي بعض الأحيان، نرتكب بعض الأخطاء أثناء طهي الأطعمة التي تسبب لنا مشاكل في زيادة الوزن.

 

فيما يلي خمسة من أخطاء الطهي التي يجب عليك الابتعاد عنها، لتجنب زيادة الوزن وفقًا لما ذكره موقع " healthdigezt" الخاص بالتغذية العلاجية.

 

عدم إضافة التوابل:

نستخدم الزيوت والسكريات والأملاح لتحسين مذاق الوجبات، ولكنها تحسب بشكل كبير السعرات الحرارية للأطعمة، لذا عليك التخلص من تلك السكريات أو الزبدة و التوابل التي تتسبب في زيادة الوزن.

 

استخدام الزيوت المفرطة:

من المعروف أن الغرض الوحيد من استخدام الزيت في طهي الطعام هو منع التصاق الطعام بالوعاء، فلا تحتاج إلى زيت أكثر مما هو مطلوب، فإذا لم يعد الطعام يلتصق ، ضع وعاء الزيت لأسفل.

 

استخدام صينية الشواء لتحضير الخبز:

أوضح خبراء التغذية أن استخدام صينية الشواء في صنع الخبز، من الأمور الصحية، حيث أنها تساهم في تقليل نسب السعرات الحرارية، الأمر الذي يعود بالنفع على الجسم.

 

تناول الطعام أكثر من مرة خلال اليوم:

أكد خبراء التغذية، أن التناول كميات صغيرة من الطعام على مدار اليوم، من العادات التي تساعد في عدم تراكم الدهون الزائدة، والحصول على الجسم الرشيق.

 

تقليد الوجبات الجاهزة:

أصبحت الوجبات الجاهزة هوس لدى الكثيرين، الامر الذي جعل البعض يتداولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفات الطعام، المحملة بالكثير من الدهون والسعرات الحراية، فمن أفضل تضمين عدد من الوجبات الصحية في نظامك الغذائي.

زيوت التوابل التغذية العلاجية السعرات الحرارية الوجبات الجاهزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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