الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الخليفة العام للطريقة التجانية يبدأ زيارته السنوية للزوايا الصوفية بالجزائر (صور)

الخليفة العام للتجانية
الخليفة العام للتجانية يقوم بجولة تفقدية

​​​​​​أعلنت الخلافة العامة للطريقة التجانية بعين ماضي بالجزائر، اليوم السبت، بدء الشيخ علي بلعربي الخليفة العام للزوايا التجانية بالعالم الإسلامي، زيارته السنوية لمختلف الزوايا الصوفية التجانية بجنوب وغرب الجزائر وبمشاركة عدد كبير من مقدمي وخلفاء الزاوية التجانية.

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وقام بلعربي بجولة تفقدية لكافة أفرع ومقرات الخلافة العامة للطريقة التجانية والتي تنظم فيها كافة الفعاليات الدينية المختلفة كل عام في عدة مدن جزائرية. 

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وقالت الخلافة العامة للطريقة التجانية اليوم السبت في بيان لها  "زار سماحة الخليفة العام للطريقة التجانية  الشيخ على بلعرابي مساء اليوم السبت، بلدة تماسين وضريح سيدنا الحاج على التماسيني رضي الله عنه وطلع مع شيخ زاوية تماسين سيدي محمد العيد سير العمل هناك وما يتعلق بالشؤون الأحمدية، وشئون الزوايا والمقامات الصوفية.

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وتابع البيان: الزاوية التجانية بتماسين تُعد أكبر الزوايا في الجزائر من حيث عدد المريدين و تهتم بتكوين الفرد لأداء واجبه نحو نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه والإنسانية جمعاء في شعار “علم، عبادة، عمل” كما تُشرف على تعليم البنين والبنات في بيئة مثالية وفق منهج القطب الصوفى الأكبر الشيخ سيدي أحمد التجاني رضى الله عنه فجزاهم الله خير الجزاء.

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الطريقة التجانية أسسها أبو العباس أحمد التيجاني، وأمه عائشة بنت محمد بن السنوسي المضاوي التجاني، رجل دين جزائري ومتصوف ومؤسس الطريقة التيجانية،ولد سنة 1737م بقرية عين ماضي الحالية بولاية الأغواط الجزائرية وهي بلده ومقر أسلافه، وهو مؤسس الطريقة التجانية الصوفية والزاوية التجانية الذي لا يزال مقامه وزاويته يزاران بعين ماضي إلى يومنا هذا،قضى حياته في كل من: الجزائر، وموريتانيا، والسودان، والحجاز، وتونس، ومصر والمغرب، إلى أن توفي بمدينة فاس المغربية سنة 1815م بعد أن هاجر إليها.

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الخليفة العام يقوم جولة تفقدية للزوايا

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