الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

6 أطعمة تساهم فى علاج التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية
التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية هو شيء يمكن أن يسبب لك عدم الراحة لأيام؛ بسبب الصداع، والاحتقان، وفقدان حاسة الشم، والتقطير الأنفي اللاحق، والسعال  والعطس، والحمى، بالإضافة إلى الإرهاق، حيث  يمكن أن تتداخل أعراض الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية بالتأكيد مع حياتك اليومية.

هناك مجموعة من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة التهاب الجيوب الأنفية، ومن أكثرها شيوعًا نزلات البرد والحساسية وضعف جهاز المناعة، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " healthiest" الطبي.

من الممكن تقليل خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية ببساطة عن طريق تناول أطعمة معينة، ففي التقرير التالي يسلط الأطباء، الضوء على هذه الأطعمة الفعالة في درء التهاب الجيوب الأنفية.

الأناناس:

تعتبر من الفواكه المحملة بمضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات، حيث يمكن أن يساعد في حمايتك من الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، كما يمكن لهذه الفاكهة الاستوائية أيضًا أن تساهم في الحفاظ على باقي أعضاء الجسم.

 

الكيوي:

لأنها غنية بفيتامين C، يمكن أن يكون الكيوي مفيدًا جدًا لأي شخص معرض لالتهاب الجيوب الأنفية، حيث يقوي فيتامين سي جهاز المناعة، وبالتالي يساعد جسمك على منع حدوث التهاب الجيوب الأنفية.

 

الجوافة:

تمامًا مثل الكيوي، تزود هذه الفاكهة الاستوائية جسمك بالكثير من فيتامين سي، حيث يمكن أن تساعد كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الموجودة في الجوافة في جعل محاربة التهاب الجيوب الأنفية مهمة أسهل.

 

التوت:

غني بمضادات الأكسدة، فجميع أنواع التوت يمكن أن تساعد في درء التهاب الجيوب الأنفية، حيث تعتبر فكرة رائعة استخدام التوت والفراولة للوقاية من التهاب الجيوب الأنفية.

 

الفلفل الحار:

"الكابسيسين" مادة كيميائية طبيعية تمنح الفلفل الحار سخونته، فمن المستحسن أن تضيف بعض الفلفل الحار في نظامك الغذائي اليومي لدرء التهاب الجيوب الأنفية أو تخفيفه.

 

الزنجبيل:

محارب آخر للالتهابات يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي بشكل منتظم هو الزنجبيل، فهي طريقة سهلة ومنشطة، للتصدي لمشكلة الجيوب الأنفية المزعجة.

الجيوب الانفية التهاب الجيوب الأنفية الصداع فيتامين سى نزلات البرد فقدان حاسة الشم الجوافة

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وائل لطفي

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