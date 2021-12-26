«التموين» تكشف موقف صرف السلع في «الجيزة» خلال ديسمبر

قال الحسيني عدروس، مدير المجمع الاستهلاكي المتطور في الجيزة بشركة «الأهرام» للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المجمعات الاستهلاكية توفر السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية مع بداية كل شهر وحتى نهايته.

وأضاف «عدروس» لـ«الدستور»: «قاربنا على الانتهاء من صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري، والفرع صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لعدد من البطاقات التموينية يتراوح ما بين 3500 إلى 4000 بطاقة تموينية يستفيد منها أكثر من 200 ألف فرد».

وتابع أنّ المواطن يصرف سلعاً تموينية وفارق نقاط الخبز، حسب منظومة التموين، التي ارتفعت إلى 32 سلعة بدلاً من 28 سلعة بإضافة أنواع من البسكويت.