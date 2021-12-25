هل يساعد «الكرز» في الحصول على نوم أفضل ليلاً؟

يعتبر اضطرابات النوم من المشكلات التي باتت تؤثر على الكثيرين، نظرًا لروتين الحياة السريع، والذي يساهم في زيادة التوتر والقلق، الأمر الذي يؤثر بدوره في عدم الحصول على ليلة نوم هادئة.

ويسعى الكثيرين في الحصول على الدعم من خلال العلاجات الطبيعية، والتي منها "الكرز" فقد تساعد الفاكهة في الحصول على ليلة نوم هادئة حيث إنها تحتوي على كميات عالية من "الميلاتونين"، والمعروف باسم هرمون النوم، وفقًا لما ذكره موقع " clevelandclinic" الطبي.

وأوضح الأطباء، أن الكرز يحتوي على فيتامين أ وج، بالإضافة إلى المغنيسيوم، مما يجعله خيارًا جيدًا لتضمينه في نظامك الغذائي.

كيف يساعد الكرز في الحصول على ليلة نوم جيدة؟

إذا كنت تعاني من الأرق مؤخرًا، فقد تبين أنك لست وحدك، حيث يؤثر الأرق على ملايين الأشخاص، حيث أفادت الأكاديمية الأميركية لطب النوم، أن 33٪ من سكان العالم يعانون من الأرق، بالإضافة إلى 10% من البالغين لديهم الأرق المزمن.

ويمكن أن يساعد الكرز الحامض على النوم عن طريق زيادة كمية هرمون "الميلاتونين" ، وهو هرمون النوم، والذي تنتجه الغدة الصنوبرية في دماغك بشكل طبيعي ويمكن تناوله كمكمل غذائي، جزئيًا في دورة النوم والاستيقاظ في الجسم.

كما يحتوي الكرز الحامض على كمية صغيرة من كل من الميلاتونين والتريبتوفان ، وهو حمض أميني يستخدم في الحصول على نوم هادئ.

وأشار الأطباء، إلى أن الكرز مليء بمضادات الأكسدة وفيتامين أ وفيتامين ج ومصدر كبير للألياف، بالإضافة إلى المساعدة في تخفيف وجع العضلات، الالتهاب وتحسن وظائف المخ.

كما يساعد الكرز، في تقوية الجهاز المناعي، فضلًا عن دوره في الحصول على جسم رشيق من خلال حرق الدهون الزائدة بالجسم.

وللمساعدة في النوم، يقترح الأطباء تناول الكرز قبل حوالي ساعة من النوم، حيث يمكنك شرب عصير الكرز الحامض، أو تناوله في صورته الأولية.