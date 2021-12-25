الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفات تجاه مدينتي نجران وجازان

الحوثي
الحوثي

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية، عبر استهداف مدينة نجران بمقذوف، والذي أدى إلى مقتل شخصين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان وزارة الخارجية، اليوم السبت، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة، واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.
وأكد البيان وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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