المراكز التموينية المتطورة: 9 محاور مستهدفة على مستوى المحافظات.. اعرفها

تتوسع وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحويل مكاتب التموين على مستوى المحافظات، إلى مراكز تموينية متطورة خلال العامين الماضيين لتقديم الخدمات التموينية على البطاقات الذكية، حيث تعتمد على عدد من المحاور الرئيسية لتسهيل الإجراءات على المواطنين، ومن أبرزها:

أولا: تم الانتهاء من تطوير 300 مركز تمويني متطور نموذجي على مستوى المحافظات، لتقديم خدمات البطاقة الذكية والفصل الاجتماعي والبطاقات المتوقفة، وتسليم البطاقات التموينية الجديدة.

ثانيا: تسعى «التموين» لتشغيل المراكز التموينية المتطورة، من خلال الاهتمام بتدريب وتأهيل الموظفين من وزارة التموين والتجارة الداخلية داخل هذه المراكز على كيفية تحسين أداء الخدمات.

ثالثا: تستهدف «التموين» من خلال التوسع في إنشاء المراكز التموينية المتطورة بهدف إرضاء المواطن عن الخدمات المقدمة له، وحصوله على الخدمة بالشكل اللائق.

رابعا: تطوير الأماكن من حيث المساحات الكبيرة ومده بأجهزة الكمبيوتر والفلاشات وسرعة الإنترنت الفائقة.

خامسا: تكثف «التموين» الدورات التدريبية لمؤدي الخدمة العامة من شباب الخريجين، ليحصلوا على دورات تدريبية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وحسن معاملة الجمهور.

سادسا: تنتهي التموين من تطوير 600 مركز خدمات متطورة بنهاية العام القادم 2022، في إطار خطة الدولة لتطوير المكاتب التموينية وتحويلها لمراكز خدمة متطورة، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي.

سابعا: تبدأ التموين في إنشاء مراكز الخدمات النموذجية المتطورة بـ6 شباك و12 شباك خدمة لتقديم جميع خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، المتعلقة بالسجل التجاري، والعلامات التجارية، حماية المستهلك، الدمغة والموازين في محافظات الزقازيق ومطروح وجنوب سيناء.

ثامنا: إنشاء مجمع المصالح الحكومية المتكامل المتطور، لتقديم كافة خدمات بطاقات التموين، والتي تشمل إصدار بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد وتالف والفصل الاجتماعي والنقل من محافظة إلى أخرى، وغيرها من الخدمات.

تاسعا: تقدم «التموين» من خلال المراكز التموينية المتطورة بخدمات أشبه بالمعاملات البنكية.