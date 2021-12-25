السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

تحقيقًا لرؤية مصر 2030..

برلماني: مشروعات تنمية الصعيد نقلة نوعية لتحقيق «رؤية مصر 2030»

النائب فؤاد القاضي
النائب فؤاد القاضي

أكد النائب فؤاد القاضي، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد تمثل نقلة نوعية تحقيقًا لـ"رؤية مصر 2030"، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف «القاضي» أن الدولة تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، وإطلاق «أسبوع محافظات الصعيد» يبلور الاهتمام الذي تحظى به تلك المحافظات، والذي يعود في النهاية بالنفع على المجتمع، من خلال دوره في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستفادة المثلى من خيرات جنوب مصر.

وأشار القاضي إلى أن محافظات الصعيد تمتلك الإمكانيات والمقومات والمساحات الواسعة التي تكفي لإطلاق العديد من المشروعات التنموية، وكان ينقصها فقط التخطيط الحكيم للتوسع في الاستثمار الصناعي والزراعي بتلك المناطق والموازنة بين تحقيق التنمية في كل أنحاء الجمهورية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المجمعات الصناعية الجديدة تؤدي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، كما أن المحاور الجديدة لها تأثير مباشر في تشجيع الاستثمار، مضيفًا أنه لا يمكن أن نشجع الاستثمار والصناعة بدون بنية تحتية جيدة وشبكة من الطرق والمحاور لتسهيل الانتقال وحركة المرور.

وأشاد «القاضي» بحرص الرئيس السيسي على دعم المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والصناعات، وهو ما اتضح اليوم خلال المشروعات المفتتحة، بإعطاء الرئيس توجيهات للحكومة بتسهيل كل الإجراءات لدعم شباب وصغار المستثمرين، في إطار حرصه على تحقيق أكبر استفادة من تلك المشروعات، مضيفًا أن الافتتاحات اليوم هي رسالة لكل شعب وشباب مصر بالمساعدة في بناء مصر الجديدة، فعلى الشباب أن يبدأوا في خوض غمار المشروعات الصناعية والتجارية وتغيير أفكارهم من البحث عن وظيفة إلى امتلاك مشروع.

المشروعات التنموية الخدمات الصحية محافظات الصعيد الطرق والمحاور مصر 2030 النمو السكاني عضو مجلس الشيوخ

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