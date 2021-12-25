«الرؤية والإنجاز» يرصد أبرز تطورات قطاع البترول في 7 سنوات «إنفوجراف»

انتهت الدولة المصرية من استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع البترول، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجاره وتداول الطاقة وجذب الإستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها على مدار السنوات السبع السابقة ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد التأمين والامتدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة وتكثيف الجهود لتنفيذ اكتشافات بترولية جديدة الأمر الذي ينعكس على قدرة مصر في التجمع على التحديات الكبيره التي واجهتها في توفير الطاقة للسوق المحلي، كما يسهم في دعم عملية التنمية الشاملة في كافه المجالات.

كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»

ورصد كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، الذي أصدره مجلس الوزراء عن مسيرة الإنجازات خلال السبع سنوات الماضية في كافة القطاعات الإقتصادية بالدولة، والذي جاء قطاع البترول والثروة المعدنية كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الذي ساهم بنسبة كبيرة في التنمية الشاملة، وزيادة الدخل القومي.

كما رصد كتاب الرؤية والإنجاز، تطور زياده الاستثمارات المحلية في قطاع البترول والغاز الطبيعي بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2021، حيث أنه بلغت نسبة الاستثمارات البترولية المحلية نحو 32.9 مليار جنية خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ6.7 مليار جنيه خلال العام 2014/2015.

كما زادت نسبة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي فى عام 2021 إلى 27% بإجمالي 66.3 مليار متر مكعب غاز طبيعي، مقارنة 52.2 مليار متر مكعب غاز خلال عام 2013/2014.

وأشار كتاب الرؤية والإنجاز، إلى أنه تمت زيادة نسبة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، إلى 27.9 مليون طن خلال 2021، مقارنة 24.7 مليون طن خلال عام 2013/2014، بنسبة زيادة 13%.

بينما ارتفع معدل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، إلى 62.7 مليار متر مكعب غاز خلال 2021، مقارنة بـ50 مليار متر مكعب غاز في 2014، بزيادة نسبتها 25.4%.

كما انخفضت مستحقات الشركاء الأجانب منذ عام إلى 845 مليون دولار فى 2021، مقارنة بـ5.9 مليار دولار مليار في 2013 2014، كما حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018، ومن المستهدف تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية من البنزين والسولار خلال عام 2023.