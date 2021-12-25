وزير المالية: زيارات الرئيس السيسي للصعيد رسالة للمسئولين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التنمية الشاملة تعني أن تغطي الرعاية الصحية لعدد أكبر من المواطنين وتتيح الشمول المالي، وتوفير مياه نظيفة وخدمات أساسية للمواطنين.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن التنمية الشاملة المستدامة لها أبعاد كثيرة، مشيرًا إلى أن مصر قبل 2011 كان فيها تنمية، لكن لم يشعر بها المواطن، لأنه كي يشعر المواطن بالتنمية لا بد أن يتم توزيع الناتج الاقتصادي، على مختلف أنحاء الجمهورية.