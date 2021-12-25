السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي وبوتين يبحثان هاتفيا الأوضاع الراهنة في ليبيا

السيسي وبوتين
السيسي وبوتين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا، حيث أكد الرئيس أن مصر مستمرة في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتي يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه.

وقد تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل افضل، وكذلك مكافحة وتقويض المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الروسية، أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، امتداداً للمشروعات الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

وأضاف أن تلك المشروعات من شأنها أن ترسخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين وتعمق روابط الصداقة والتعاون الثناني لصالح الشعبين المصري والروسي.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي بوتين الأهمية التى توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

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وائل لطفي

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