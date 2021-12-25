الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الروسي تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، امتداداً للمشروعات الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وهى المشروعات التي من شأنها أن ترسخ الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجانبين وتعمق روابط الصداقة والتعاون الثناني لصالح الشعبين المصري والروسي.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا.