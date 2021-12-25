السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الروسي تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، امتداداً للمشروعات الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وهى المشروعات التي من شأنها أن ترسخ الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجانبين وتعمق روابط الصداقة والتعاون الثناني لصالح الشعبين المصري والروسي.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا.

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