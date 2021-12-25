السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

إصابة شابين إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل في مطروح

انفجار أنبوبة بوتاجاز
انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل

شهد حى الشروق بمنطقة الكيلو 7 فى مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد المنازل، والذي أسفر عن إصابة شابين بحروق من الدرجة الأولى.

واستقبل منذ قليل مستشفى مطروح العام، بهاء على محمد " 20 سنة"- من حى الشروق شرقى مدينة مرسى مطروح، وبراء محمود عبدالمقصود "19 سنة"- من منطقة الكيلو 7 فى مرسى مطروح- مصابين بحروق بالوجه من الدرجة الأولى، وتم عمل الإسعافات اللازمة، وتقديم العلاج لهما بالمستشفى. 

وقد سمح الأطباء بخروج المصابين، بعد تقديم الإسعافات اللازمة وتحسن حالتهما. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

مرسى مطروح النيابة العامة انفجار أسطوانة بوتاجاز غرفة العمليات مستشفى مطروح العام مدينه مرسي مطروح الرعاية الطبية اللازمة

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