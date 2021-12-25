الباز: مشاركة هشام عرفات في افتتاح مشروعات الصعيد تعكس معنى راقيًا وإنسانيًا

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن مشاركة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، في افتتاح مشروعات الصعيد لفتة تعكس معنى راقيًا ومتحضرًا، مشيرًا إلى أن الدولة لا تنسى من يقدم من وقته وجهده لرفعة وتقدم مصر.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "المعنى اللى عاوزين نتوقف عنده الدولة في زخم العمل لا تنسى كل من ساهم في المشروعات، والرئيس عبدالفتاح السيسي بيقول إن العمل اللى بيتم إنجازه وافتتاحه شارك فيه آخرون وليس المسئول الحالي فقط".