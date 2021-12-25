ضبط 180 شيكارة سماد مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة

حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، حملات تموينية على الأسواق بمدينة النوبارية أسفرت عن ضبط ١٨٠ شيكارة سماد مدعم لدى أحد التجار قبل بيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ على الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.