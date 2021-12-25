السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسا بيلاروسيا وروسيا يبحثان هاتفيًا مجموعة من قضايا التعاون المشترك

الكسندر لوكاشينكو
الكسندر لوكاشينكو

بحث الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، في اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مجموعة من قضايا التعاون بين البلدين.
وأفاد المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي- وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت- بأن "المحادثة الهاتفية بين لوكاشينكو وبوتين تطرقت إلى القضايا الملحة للتعاون بين مينسك وموسكو، بما في ذلك في مجال الدفاع وقضايا أخرى".
كما ناقش الرئيسان جدول أعمال الزيارة المرتقبة للزعيم البيلاروسي إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية في وقت لاحق من شهر ديسمبر الجاري.
ويشارك الرئيس البيلاروسي- في 28 ديسمبر الجاري- في قمة غير رسمية لرابطة الدول المستقلة في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، كما من التوقع أن يجتمع لوكاشينكو وبوتين في 29 ديسمبر الجاري.

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