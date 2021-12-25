«تموين كفر الشيخ»: استلام 3 مراكز بعد الانتهاء من تجهيزها العام المقبل

تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، العام المقبل، لاستلام 3 مراكز تموينية متطورة، جارِ الانتهاء من تجهيزها وتشطيبها، لاستلامها من الإنتاج الحربي.



ومن جانبه، قال المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أنه خلال العام المقبل يتم الانتهاء من تشطيب وتجهيز 3 مراكز تموينية متطورة يتم التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والإنتاج الحربي لاستلامها في مواعيد محددة.

وأشار لـ«الدستور»، إلى أن هذه المراكز التموينية المتطورة يتم تجهيزها بأجهزة الكمبيوتر والإنترنت فائق السرعة، والفلاشات التي يتم تسليمها لتقديم الخدمات للمواطنين، متابعًا أنه بعد الانتهاء من هذه الثلاثة المراكز التموينية المتطورة والنموذجية ترتفع عدد إجمالي عدد المراكز إلى 13 مركزًا تموينيًا متطورًا.



وأضاف وكيل وزارة التموين، أن تلك المراكز التموينية المتطورة تحتوي على 6 شبابيك لكل مركز تمويني متطور يتعامل مع المواطنين لتقديم خدمات البطاقات الذكية من الفصل الاجتماعي، وتفعيل البطاقات المتوقفة والبطاقات بدل الفاقد وغيرها من الخدمات واستلام البطاقات الجديدة، موضحًا أن هناك تعليمات من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحسن معاملة المواطنين وتيسير الإجراءات لهم.