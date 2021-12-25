ألمانيا: ارتفاع طلبات اللجوء مع تضاؤل ​​مخاوف كورونا

ذكرت صحيفة دويتشه فيله الألمانية، اليوم السبت، أن طلبات اللجوء في ألمانيا ارتفعت بمقدار الثلث في الأشهر التسعة الأولى من العام عندما استؤنفت الهجرة إلى أوروبا بعد عمليات الإغلاق بسبب فيروس العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تقدم عدد أكبر من الأشخاص بطلبات اللجوء في ألمانيا أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن إحصائيات جديدة نُشرت اليوم أظهرت أن ألمانيا تظل الوجهة الأولى لطالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2021.

وأشارت إلى أنه بمقارنة البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، ظهر أن ألمانيا تلقت 100 ألف و240 طلب لجوء في الأشهر التسعة الأولى من العام - بزيادة قدرها الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت حصة ألمانيا من جميع طلبات اللجوء 28.4%، مقارنة بـ24.3% من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي، وهي أكثر بكثير من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وشهدت فرنسا 73 ألفًا و255 طلبًا، بنسبة 20% من جميع طالبات الاتحاد الأوروبي وتلقت إسبانيا 11% وإيطاليا 8%.

وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، جرى تسجيل 355 ألفًا و955 طلب لجوء لأول مرة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة 15٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتظهر الإحصاءات أن المهاجرين من أفغانستان وسوريا يشكلون أكبر المجموعات- حيث شكلوا معًا ثلث جميع المتقدمين، يليهم المهاجرون من باكستان والعراق.

وفي العام الماضي، انخفضت طلبات اللجوء بنسبة 31% في جميع أنحاء أوروبا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى جائحة فيروس كورونا.